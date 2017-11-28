العسكر يعلن بدء حقن لقاح كورونا في الإبل لإثبات فعاليته

عادل الحربي(صدى):

أعلن المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” الدكتور أحمد العسكر، نجاح لقاح كورونا في مواجهة الفيروس والذي أنتجه المركز بالتعاون مع جامعة أكس.

وأوضح العسكر، أن المركز بدأ بتجربته في الإبل حالياً بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً أنه في حال الانتهاء من التجارب وثبت تحقيقه للنتائج الإيجابية سيبدأ تطبيقه على البشر كلقاح واق من الإصابة بالفيروس.

وحول نسبة الشفاء للمصابين بفيروس كورونا بين المدير التنفيذي لكيمارك أن الفيروس يصنف ضمن الفيروسات الخطرة، موضحاً أنه تسبب في وفاة 40 % من المصابين به، مؤكداً أن مراحل علاجه تعتمد على الحالة العمرية للمريض ذاكراً أنه كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الخطورة.

وأكد أن المركز يسعى لتحويل الأبحاث الطبية من المختبرات إلى منتج يعود بالنفع الصحي على المريض وفي الوقت ذاته ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المركز يعمل على مد الجسور بين الشركات الطبية والباحثين لكسب حصص استثمارية في المجال نفسه، ومبيناً أن المركز أسهم في إدخال تقنيات النانو في بعض الأدوية لرفع فعاليتها أو التقليل من الآثار الجانبية للدواء.