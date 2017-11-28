تخصصي الدمام تعلن وظائف صحية جديدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير طبي: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص السكرتارية الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي علاج السمع: درجة البكالوريوس في تخصص علم السمع، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).