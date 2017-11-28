” الصحة ” تنفي نقص الأدوية بـ ” عسير “

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد عبدالعزيز آل شايع، المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، على أن أزمة نقص الدواء تغطي جميع مناطق المملكة وليست عسير فقط، مشيراً إلى أن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة حالياً في مستشفيات ومراكز عسير الصحية باستثناء نوع واحد فقط.

وأشار ” آل شايع ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، المُذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن هناك مغلوطات تم تداولها حول أن نسبة توفر الأدوية في المملكة تصل إلى 17% فقط، حيث أنها مثلت في التقرير 75%، بينما تتوفر الأدوية في منطقة عسير بنسبة تصل إلى 93.5%.

يذكر أن هذه المداخلة جاءت رداً على انتقاد الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، ضيف البرنامج الذي وجه اتهاماً لاذعاً لشركات الأدوية في عسير، لإهمالها توفير الأدوية للمواطنين وتسويقها بشكل غير شرعي.