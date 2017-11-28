الأحوال المدنية تكشف مميزات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، مميزات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وحددتها في تمكين المواطن من الإبلاغ في حال فقدانه لوثائقه سواء كان داخل البلاد أو خارجها، يتم إيقاف الاستفادة من الوثيقة فور الإبلاغ عن فقدانها حتى لا يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس، وتخلى مسؤولية المبلغ قانونياً بعد تقديمه البلاغ عند فقدانه لوثائقه.

كما يتم إبلاغ الجهات المختصة عن وصول أي بلاغ بخصوص فقدان الوثائق لتقوم بدورها في متابعة من يسيء استخدامها، إضافة إلى توعية المواطن بأهمية هذه الخدمة وما لها من دور في الحفاظ على الحس الأمني للمواطن.