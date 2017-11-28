بالصور.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد محافظة العرضيات في جولة ميدانيه

سعيد القرني(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود نآئب أمير منطقة مكه المكرمه عصر اليوم الثلاثاء محافظة العرضيات ولدى وصوله كان في استقباله سعادة محافظ العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف ورؤساء الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل وعدد من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه في مقر المحافظة.

واطلع سموه على المشاريع المنجزة والمتعثرة من أهمها الطرق والكليات الجامعية والمستشفيات وما تحتاجه المحافظة من خدمات ثم استهل زيارته بجولة تفقدية ميدانية شملت مركز العرضية الجنوبية ومركز العرضية الشمالية والعديد من المشاريع الميدانيه واطلع سموه على مايحتاجونه الأهالي من خدمات وقد اجتمع سمو الامير بأهالي المحافظة في مدرسة ثانوية الملك سلمان بالمعقص واستمع الى مطالبهم ومايريدونه.

ثم زار سمُوه مستشفى مركز الكلى بالمحافظة وقدم للمرضى العديد من الورود والهدايا وزف البشرى سموه للإهالي بالبدء بإنشاء الكلية في المحافظة العام القادم ووعد سموه الآهالي بالمتابعه وان مطالبهم بعين الاعتبار وجاري العمل عليها ان شاء الله ثم غادر سموه المحافظة بما استقبل به من حفاوة وتكريم .