محام مصري يتهم القرضاوي بقتل المصلين في مسجد الروضة

القاهرة(صدى):

اتهم محام مصري اليوم الثلاثاء، الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي بالتحريض على قتل المصلين في مسجد الروضة في سيناء الجمعة الماضية، مستند في دعواه على فتوى سابقة أفتى بها القرضاوي عبر قناة الجزيرة أتاح من خلالها قتل المصلين.

وقال المحامي سمير صبري في بلاغه إن القرضاوي ظهر في أحد الفيديوهات وهو يبيح قتل المصلين ويفتي بمشروعية اقتحام مسجد ابن تيمية في غزة عام 2009 وقتل المصلين، وذلك استنادًا إلى الخلاف بين حركة حماس وجماعة أنصار الله.

وكان القرضاوي، افتي وقتها بمشروعية قتل حماس لهذه الجماعة وأن معها كل الحق بحجة أنها حاولت أن تثنيهم عن محاربتهم وبعدها مباشرة قامت حماس بقصف المسجد الخاص بهذه الجماعة وقتلت كل من فيه.

وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه من جرائم اقترفها القرضاوي والتي تقطع وتؤكد أنه تورط في التحريض على قتل المصلين بمسجد الروضة ببئر العبد بمدينة العريش بسيناء، والتي راح ضحيتها 305 أشخاص ومئات الجرحى.