” شادية ” تودع الحياة بعد صراع مع المرض

القاهرة(صدى):

توفيت الفنانة المصرية شادية من قليل، بعد صراع دام طويلأً مع مرضها بعد إصابتعا بجلطة في المخ أدت لنقلها إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أنه قد توفيت الفنانة عن عمر يناهز ال86 عاماً، بعد تقديمها لمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حظيت بإعجاب الجمهور قبل اعتزالها للفن، حيث قدمت 112 فيلماً سينمائياً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة.