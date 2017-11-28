بالصور.. مدير تعليم الرياض يفتتح ملتقى مبادرات الصحة المدرسية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الثلاثاء ١٤٣٩/٣/١٠هـ ملتقى مبادرات الصحة المدرسية للمرشدين الصحيين والذي نظمته الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض بحضور مدير عام الشؤون المدرسية بوزارة التعليم الأستاذ علي بن سلطان السلطان ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري ومدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري وذلك في القاعة الكبرى بجامعة دار العلوم .

و بدأ اللقاء بالسلام الوطني ، ثم تلاوة من القرآن الكريم ومن ثم ارتجل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي كلمة قال فيها أن هذا الملتقى يظهر التكاتف والتعاون والتنسيق المشترك ما بين القطاعات الحكومية في المجالات المشتركة وقد اتجهت الدولة منذ مدة إلى معالجة التداخلات الإدارية والفنية ما بين القطاعات ومنها ما يتعلق بالجانب الصحي حيث تم انتقال اختصاصات الوحدات الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة مع بقاء الدور التوعوي والجانب الوقائي للتعليم وأوضح الوهيبي أن مثل هذا الملتقى يؤكد هذا التناسق ولعل من أبرز أهداف هذا اللقاء توعية المرشدين الصحيين بالمدارس وبناء جسور الشراكة مع وزارة الصحة من أجل زيادة فاعلية أدوار المرشدين الصحيين في التوعية والتثقيف الصحي لأبنائنا الطلاب والطالبات .

بعد ذلك ألقى مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التعليم الأستاذ علي بن سلطان السلطان كلمة قال فيها أن الصحة المدرسية بوزارة التعليم تهدف إلى أن يكون لدينا مجتمع مدرسي يمتلك الوعي والمعرفة ويمارس السلوك الصحي السليم ويتمتع بالصحة بمفهومها الشامل وتعزيز صحة المجتمع والبيئة المدرسية وذلك من خلال تطبيق البرامج الصحية المدرسية وأضاف السلطان أن الصحة إلى جانب التعليم مهمة جداً في الميدان التربوي حيث أن الطلاب يشكلون قرابة ربع المجتمع السعودي كما أن كل فرد من سكان المملكة العربية السعودية يفترض أنه لابد أن يمر على المدارس بداية حياته لذلك شكلت الصحة المدرسية دوراً مهماً للمجتمع.

بعد ذلك كرم مدير عام التعليم المشاركين وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء ومن ثم انطلقت فعاليات الملتقى بمبادرة المرشد الصحي والتي قدمها الدكتور أحمد الزهوري منسق الصحة المدرسية بالقطاع الشمالي حيث ذكر فيها مبررات اختيار المعلم كمرشد صحي وذلك لتواجده اليومي في المدرسة وقدرته على التأثير الإيجابي على الطلاب وإلمامه بالمشاكل الصحية والبيئية التي يعاني منها المجتمع المدرسي وذكر المعايير والاشتراطات في اختيار المرشد الصحي كما تطرق إلى أهم مهام المرشد الصحي.

بعدها قدم منسق الصحة المدرسية بالقطاع الأوسط الدكتور النذير صالح عبد الله شرحاً تفصيلياً عن الزيارات الميدانية وأنها تتقسم إلى : (البرامج الدورية, والبرامج الطارئة, والدراسات والبحوث, و الزيارات الإشرافية ) وبين كل قسم بالتفصيل.

ثم قدم الدكتور عماد الأرياني من إدارة الشؤون الصحية المدرسية بمنطقة الرياض مبادرة رشاقة والتي انطلقت منذ العام الماضي و تهدف إلى خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس كما بين مراحل تطبيق المبادرة وآليات تنفيذها.

كما قدم منسق الصحة المدرسية بالقطاع الشمالي الدكتور أحمد الزهوري شرحاً مفصلاً عن برنامج التحصين الموسع والإجراءات التنفيذية للمرشد الصحي في استكمال التطعيمات.

وقدم الدكتور عبد الهادي الحموية منسق الصحة المدرسية بالقطاع الغربي شرحاً لمبادرة المقاصف وذكر مجموعة من الضوابط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في الأغذية والمقاصف داخل المدرسة، ونظم تحضيرها وحفظها وتداولها والعاملين بها داخل المدرسة أو في المؤسسات التي تقوم بتحضيرها أو توريدها.

وتطرق الدكتور عبد الحي خوجلي بإدارة الشؤون الصحية المدرسية بمنطقة الرياض إلى مبادرة مسح التدخين والتي تهدف إلى رصد انتشار تعاطي منتجات التبغ بين الطلاب وفهم سلوكيات وتوجهات الطلاب ومعارفهم ذات العلاقة بالتدخين وتوفير بيانات واحصاءات عن مدى انتشار التدخين بين طلبة المدارس و رفع الوعي الصحي لفئات المجتمع المدرسي عن التدخين واضراره و توفير الخدمات العلاجية للطلاب المدخنين كما تهدف إلى رفع نسبة المراجعين لعيادات الاقلاع لأكثر من 30%.

واختتم اللقاء بشرح لمبادرة الوقاية من تسوس الأسنان والتي قدمها الدكتور يزيد الفريح من إدارة طب الأسنان حيث ذكر أنها مبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية وإجراءات علاجية في مجال طب الأسنان موجهة لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأهلية وذلك لتعزيز صحة الفم والأسنان لدى طلبة المدارس الابتدائية

من جانبه، أوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية، الدكتور حمد الهاجري، أنّ الملتقى ضم نخبة من المختصين والأطباء والطبيبات والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، قدموا أوراق عمل ومواد تدريبية، بالإضافة عدد من المبادرات، منها: ” المبادرة الوطنية لتسوس الأسنان ” ، والتي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والتطعيمات الوقائية، والتطعيمات الأساسية للصف الأول الابتدائي عند دخول المدرسة، و ” مسح التدخين للمرحلة المتوسطة ” ، و ” المبادرة الوطنية رشاقة مشيرا أن الملتقى سيستمر ليوم غد الأربعاء بحضور المرشدات الصحيات في مدارس البنات برعاية من مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتورة فاطمة الكواي، ومساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذة ريم الراشد وذلك في قاعة جامعة دار العلوم.