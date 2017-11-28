محكمة أمريكية تصدر أطول مدة سجن بالتاريخ.. تعرف على السبب

واشنطن(صدى):

قضت محكمة ولاية كولورادو الأمريكية، على رجل بأطول حكم سجن شهده التاريخ، بسبب توجيه عدة اتهامات له تتمثل في الإتجار بالأطفال لأغراض جنسية.

وقالت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية، أن المحكمة أصدرت حكماً بسجن المتهم بروك فرانكلين، الذي يبلغ 31 عاماً، لمدة تصل إلى 472 عاماً، بسبب إنشائه لشبكة إتجار بالبشر وتجنيد ضحاياه من النساء والأطفال والفتيات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصةً ” فيسبوك ” .

واتخذت المحكمة قرارها بهذا الحكم، بعد إدانة ” فرانكلين ” بارتكاب حوالي 30 جريمة تتنوع بين الإتجار وتهريب القاصرات ودعارة الأطفال.