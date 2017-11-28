بنت بوتين الصغرى أشهر راقصي الأكروبات

موسكو(صدى):

كشف مسؤول بالاتحاد العالمي لراقصي الأكروبات الثنائي، أن زميلته كاترينا تيكونوفا هي ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصغرى.

واشتهرت باسم تيكونوفا، لأنها لم تكن معروفة للروس كصغرى ابنتي بوتين إلا قبل أشهر معدودات فقط من هذا العام، كما أنها زوجة وشريكة لابن واحد من أصدقاء أبيها المقربين، هو Kirill Shamalov الراقص مثلها أيضا.