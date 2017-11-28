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بنت بوتين الصغرى أشهر راقصي الأكروبات

بنت بوتين الصغرى أشهر راقصي الأكروبات
موسكو(صدى):

كشف مسؤول بالاتحاد العالمي لراقصي الأكروبات الثنائي، أن زميلته كاترينا تيكونوفا هي ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصغرى.

واشتهرت باسم تيكونوفا، لأنها لم تكن معروفة للروس كصغرى ابنتي بوتين إلا قبل أشهر معدودات فقط من هذا العام، كما أنها زوجة وشريكة لابن واحد من أصدقاء أبيها المقربين، هو Kirill Shamalov الراقص مثلها أيضا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38850 ] نشر منذ 13 دقيقة

ويش الغريب ؟؟

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 دقائق

ياليت يفتحون باب الاستقدام من روسيا
.. كان اجيب لي وحده وتسلم على يدي وتغير اسمها الى نجره او محماسه…ثماً اتزوجها وترعى مع الحلال بالصمان… آه بدويه روسيه

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