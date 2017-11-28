هيئة السوق المالية تعلن توفر وظيفة إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت هيئة السوق المالية، إعلانا أكدت فيه توفر وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى ” أخصائي ثاني قياس الأداء ” ، للعمل بوحدة قياس الأداء- إدارة التخطيط الإستراتيجي.

وقالت هيئة السوق المالية إن ذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد)، أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة الأداء أو ما يعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6.اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظيفة سيكون يوم الخميس الموافق 2017/12/03م.