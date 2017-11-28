مربط السيد يتألق في بطولة باريس لجمال الخيل العربية

حسين العلي(صدى):

سيطر مربط السيد للخيل العربية الأصيلة العائد ملكيته لعبدالوهاب وخالد أبناء سعيد السيد من المملكة العربية السعودية على بطولة الأمهار والمهرات في النسخة السابعة والثلاثين من بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصلية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي.

حيث حقق المهر ” أليكساندر ” ، المركز الاول في فئة الأمهار وجائزة أجمل رأس وخطف الميدالية الذهبية بإجماع جميع الحكام فيما نجحت الوردة البيضاء المهرة ” ال ار ايرا دي اكسكاليبر ” في التفوق على نظيراتها وخطف المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة المهرات عمر السنة، بينما حققت الفرس ” ديلايتس ديفا ار بي ” المركز الثالث والميدالية البرونزية عن فئة الأفراس.

وعبر خالد السيد عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق، وقال: ” الحمدلله على هذا التفوق الذي يأتي في إطار الإنجازات التي حققتها المرابط السعودية في المنافسات الدولية، وهذا الإنجاز غير المسبوق بتحقيق مربط سعودي لـ 3 ميداليات في بطولة العالم يعزز من حضور جياد السعودية منبع الخيل العربي الأصيل في المحافل العالمية، وأتمنى أن يوفقنا الله للمزيد من الإنجازات ” .