” نيويورك تايمز ” : الفيفا لا يجد رعاة لمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم ” فيفا ” يواجه اضطرابات ومشكلات فى إيجاد شركات راعية لبطولة كأس العالم 2018، التى تستضيفها روسيا، جراء تضرر سمعة المنظمة الدولية بسبب قضايا الفساد التى تلاحق أعضاءها.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن ” الفيفا ” الذى طالما تمتع بمصادر تمويل ضخمة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، من صفقات الرعاية المتعلقة بالحدث الرياضى الأهم فى العالم، يتبقى له 6 أشهر فقط على البطولة ولم يعثر على شريك رعاية حتى الآن.

يُذكر أن عددا من الأعضاء الحاليين والسابقين للاتحاد يواجهون قضايا فساد فى ضوء منح حق تنظيم بطولة 2022 لقطر، عبر رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر وفريقه.