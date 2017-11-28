بالفيديو.. قفزة من شرفة أحد الأبنية على لوحة إعلانية في الشارع

متابعات(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يخطف العقل ويوقف القلب؛ وهي لحظة قيام مغامر بقفزة بهلوانية من شرفة أحد الأبنية إلى حافة لوحة إعلانية ضخمة.

وأظهر الفيديو، المغامر الشجاع وهو يستعد للقذف بنفسه من الشرفة المرتفعة، ثم قفز علي اللوحة الإعلانية بنجاح، وهتف مصور الفيديو بابتهاج، قبل أن ينزل المغامر إلي الأرض.