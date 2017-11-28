شاهد.. لحظة مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل بصنعاء
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل في صنعاء عن طريق الخطاء من قبل زميله .
وأظهر مقطع الفيديو، موظف الاستقبال وهو يعطي السلاح لزميلة، وبعد حصول الأخر علي السلاح وأثناء قيامة بتأمينه خرجت رصاصة من قبلة لموظف الاستقبال فأطرحته أرضًا، وهرع الأخر من مكان الحادث.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا رسول الله…
فقد نهانا عن الاشاره بالسلاح.. لقد تلبس الشيطان يده فاطلق النار
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14322 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38850 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6246 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله المستعان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
السلاح مهما كنت متمكن فيه لا تأمنه