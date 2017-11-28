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  3. شاهد.. لحظة مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل بصنعاء

شاهد.. لحظة مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل بصنعاء

شاهد.. لحظة مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل بصنعاء
فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل في صنعاء عن طريق الخطاء من قبل زميله .

وأظهر مقطع الفيديو، موظف الاستقبال وهو يعطي السلاح لزميلة، وبعد حصول الأخر علي السلاح وأثناء قيامة بتأمينه خرجت رصاصة من قبلة لموظف الاستقبال فأطرحته أرضًا، وهرع الأخر من مكان الحادث.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدقت يا رسول الله…
فقد نهانا عن الاشاره بالسلاح.. لقد تلبس الشيطان يده فاطلق النار

[ عدد التعليقات: 14322 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 38850 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 17 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

السلاح مهما كنت متمكن فيه لا تأمنه

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