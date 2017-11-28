شاهد.. لحظة مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح مقتل موظف الاستقبال في فندق بودل في صنعاء عن طريق الخطاء من قبل زميله .

وأظهر مقطع الفيديو، موظف الاستقبال وهو يعطي السلاح لزميلة، وبعد حصول الأخر علي السلاح وأثناء قيامة بتأمينه خرجت رصاصة من قبلة لموظف الاستقبال فأطرحته أرضًا، وهرع الأخر من مكان الحادث.