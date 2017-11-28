لا يمكنني التأويل .. تعرف على رسالة بيل غيتس للوليد بن طلال

نايف السالم(صدى):

كشف مؤسس ” مايكروسوفت ” ، بيل غيتس، في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء ونقلتها وكالة بلومبرغ الاقتصادية، عن العمل الذي يجمعه بالأمير الوليد بن طلال.

وقال غيتس: ” إن الأمير الوليد بن طلال، الذي احتجز هذا الشهر في حملة مكافحة الفساد، كان شريكاً هاماً في العمل الخيري لتحسين الظروف الصحية في العالم ” .

وأضاف حول معرفته بإيقافه ضمن حملة لمكافحة الفساد في المملكة: ” أنا أعرف فقط ما قرأته في الإعلام ولا يمكنني تأويل ما يجري ” .

وكان الأمير الوليد بن طلال، الذي تبلغ ثروته 17.2 مليار دولار، من بين عشرات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الذين تم احتجازهم الشهر الماضي ضمن حملة لمكافحة الفساد في المال العام بالمملكة.