رئيس هيئة الرياضة يساعد أسرة مبروك التركي بـ100 ألف ريال
قدم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مبلغ 100 ألف ريال كمساعدة لأسرة اللاعب الراحل مبروك التركي.
وكان التركي توفي عام 1404، وتضم أسرته 7 أفراد، وتسكن في حي منفوحة جنوبي الرياض في ملحق بسطح عمارة متهالكة، يتألف من غرفتين.
ررر[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون الله يكون بعونهم .
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 28 دقيقة
بيض اللة وجهك ياتركي ال الشيخ وكثر اللة من امثالك ويكتب في ميزان حسناتك تحياتي لك