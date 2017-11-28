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رئيس هيئة الرياضة يساعد أسرة مبروك التركي بـ100 ألف ريال

رئيس هيئة الرياضة يساعد أسرة مبروك التركي بـ100 ألف ريال
طلال الغامدي(صدى):

قدم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مبلغ 100 ألف ريال كمساعدة لأسرة اللاعب الراحل مبروك التركي.

وكان التركي توفي عام 1404، وتضم أسرته 7 أفراد، وتسكن في حي منفوحة جنوبي الرياض في ملحق بسطح عمارة متهالكة، يتألف من غرفتين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهلون الله يكون بعونهم .

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 28 دقيقة

بيض اللة وجهك ياتركي ال الشيخ وكثر اللة من امثالك ويكتب في ميزان حسناتك تحياتي لك

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