رئيس هيئة الرياضة يساعد أسرة مبروك التركي بـ100 ألف ريال

طلال الغامدي(صدى):

قدم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مبلغ 100 ألف ريال كمساعدة لأسرة اللاعب الراحل مبروك التركي.

وكان التركي توفي عام 1404، وتضم أسرته 7 أفراد، وتسكن في حي منفوحة جنوبي الرياض في ملحق بسطح عمارة متهالكة، يتألف من غرفتين.