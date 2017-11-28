” الثقافة والفنون ” في طريقها لتأسيس ” بيت الكوميديا ” بالشرقية

أماني الغامدي(صدى):

تعاونت جمعية الثقافة والفنون تحت إدارة أحمد محمد الملا، مع مؤسسة ” بلاك لايت ” للإنتاج الفني، يوم أمس، من خلال توقيع مذكرة للاتفاق على تأسيس بيت للكوميديا بمقر الجمعية في الدمام.

وارتكز هذا التعاون المُشترك على خدمة المنطقة الشرقية بالمملكة، لتطوير مجال الكوميديا الهادفة، ومنح الفرصة للمواهب الناشئة في هذا المجال، لتُتاح لهم فرصة الإبداع وتقديم ما هو جديد في المجال لرفع المستوى الفني الكوميدي بالمملكة وإثراء الحركة المسرحية، ومن ثم نقلها للبرامج التلفزيونية لتنتشر على نطاق أوسع، وجاء ذلك وفقاً لما صرح به طلال العنزي، رئيس بيت الكوميديا.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة اتخذتها جمعية الفنون والثقافة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم عدد من العروض المسرحية بالشرقية، وتدريب المواهب النسائية الشابة على الصعود إلى المسرح وتنمية موهبتهم الفنية، وإقامة دورات بشكل مستمر لإعداد الممثلين وتأهيلهم.