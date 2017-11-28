أمين لجنة المساهمات: قرار مجلس الوزراء يدعمنا لحفظ حقوق المساهمين

علي القحطاني(صدى):

قدم الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة الأستاذ حمزة العسكر، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ لحرصهما على دعم عمل اللجنة بشأن حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق.

وقال العسكر، إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على إمكانية رفع لجنة المساهمات العقارية المتعثرة الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، سيسهل اجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم بأسرع وقت، بإذن الله.