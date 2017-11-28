‏‫” الصحة ” تنصح بالتطعيم ضد إنفلونزا الخنازير

عادل الحربي(صدى):

نصحت وزارة الصحة، المواطنين بالتطعيم ضد فيروس إنفلونزا الخنازير، H1N1 رغم أنه أصبح ضمن السلالات الموسمية المسببة للإنفلونزا التي تتكرر كل شتاء.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الموسم الحالي يشهد نشاطاً عالياً لڤيروس إنفلونزا H1N1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب وسط آسيا مقارنة بالمواسم السابقة وبالمقارنة فهناك نشاط عال لفيروس الإنفلونزا H3N2 في دول أوروبا وشمال أمريكا.