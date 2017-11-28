إمارة جازان: ” مركز غراس ” من القضايا الهامة التي جرى بحثها

حسن الجعفري(صدى):

ذكر المتحدث الرسمي المكلف مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة جازان ” ياسين بن أحمد أحمد القاسم ” : أن ما نُشر في وسائل الإعلام بعنوان ” تجاهل أزمة مركز غراس وعدم الاهتمام من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ” ، كانت ضمن الموضوعات الأولية والهامة التي جرت مناقشتها.

وأكد المتحدث: أنه جرى بحث أزمة المركز من قبل إمارة المنطقة، أثناء زيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي الغفيص للمنطقة خلال لقائه نائبَ أمير جازان.

وقال المتحدث الرسمي المكلف: إنه فيما يخص قضايا التوطين فإن منطقة جازان تعتبر من أولى مناطق المملكة التي تسير في هذا الاتجاه، وبدأت في تطبيق كافة الإجراءات؛ لضمان تنفيذ التوطين لأبناء المنطقة في جميع المهن التي تستهدف الشباب والفتيات بجازان ومحافظاتها ومراكزها.