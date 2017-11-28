حملة يابانية لتصحيح الشائعات بالعربية

طوكيو(صدى):

دشنت اليابان اللغة العربية إلى جانب 7 لغات أخرى عبر موقع الكتروني أطلق عليه اسم ” نيبون –بوابتك إلى اليابان ” ، والذي يركز على التعريف باليابان والحقائق المختصة بها للقضاء عى الخرافات والشائعات التي يتناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم.

وطورت الدولة موقعها لتصل نشاطاته عبر عدد كبير من المحررين المحترفين إلى موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لتندرج الفكرة تحت مسمى ” اليابان بالعربي ” ، الذي لم يعد دوره مقتصراً على التعريف باليابان كدولة آسيوية وعاداتها وتقاليدها فقط، بل يمتد نشاطه لتفنيد الإشاعات والقضاء على الخرافات العالمية.

وحرص الحساب الخاص بالموقع على ” تويتر ” أن يتسم دائماً بروح الدعابة من خلال نشر تغريدات العرب وتعليقاتهم على الشائعات المنتشرة عن الدولة، وتصحيحها بحس فكاهي يجذب النشطاء إلى متابعتها بشكل دوري.

جدير بالذكر، أن السياح العرب بشكل عام، والخليجيين خصوصاً لهم دور كبير في إنعاش الاقتصاد لدى الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة في المردود الاقتصادي على السياحة كاليابان، وهو الأمر الذي دفع تلك الدول لتدشين مواقع إلكترونية وحسابات اجتماعية باللغة العربية، للتعريف بها ونشر ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها، لتفعيل النشاط السياحي على نطاق أوسع.