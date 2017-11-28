رغم قلة ظهوره إعلامياً.. برنامج جديد لعمرو دياب تعرف على تفاصيله

أماني الغامدي(صدى):

تعاقد الفنان عمرو دياب منذ أيام قليلة، على تقديم برنامج تلفزيوني يُذاع قناة ” الحياة ” المصرية، حيث فوجئ الجمهور بهذا الخبر إثر امتناع ” دياب ” عن الظهور إعلامياً منذ سنوات، كما حرصت القناة على أن تتكتم على تفاصيله لإعلانها في الوقت المناسب.

ووقع الفنان على عقد يتقاضى مقابله 20 مليون جنيه لعدد مُتفق عليه من الحلقات، ويزداد مع زيادة عدد حلقات البرنامج، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة، وبدون تخصيص استوديو داخلي للبرنامج بالقناة، حيث يسافر ” دياب ” كمقدم للبرنامج إلى عدد من الدول للالتقاء بكبار نجوم العالم ومشاركتهم الحديث والغناء.

يذكر أنه شارك في تنفيذ البرنامج المخرج طارق العريان، وذلك في ظل التطور الذي شهدته قناة ” الحياة ” بعد اجتيازها للأزمة المالية التي أدت لإغلاقها فترة مؤقتة سابقاً، لتعوض ذلك بمجموعة من البرامج والأعمال الفنية الرائجة التي يقبل عليها المُشاهد من مختلف دول العالم.