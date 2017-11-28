بالفيديو .. تعرف على أكبر معرض لبيع سيارات BMW في العالم

أبوظبي(صدى):

يمكنكم أن ترحبوا بأفضل سيارات BMW في معرض أبوظبي موتورز، المكان الذي يتميز بسيارات BMW Individual وموديلات M التي تعرض على مسرح خاص في هذا المعرض الكبير. وخلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، توقفت مستخدم اليوتيوب الشهير Shmee150 لدى متجر BMW الشهير ليس فقط للتحقق من بعض السيارات في المعرض ولكن أيضا لقيادة الموديل الرائد M760Li.

وفي حال لم تكونوا تعرفون مسبقا، فإن أبوظبي موتورز تضم كلا من سيارات BMW و رولزرويس، وإذا كنتم تولون اهتماما، فستعرفون الكثير من النماذج التي عرضناها سابقا، مثل ألبينا باللون الأخضر B4 S أو رولز رويس دون Inspired by Fashion.

كما حصلنا أيضا على نظرة أفضل على قسم المسرح من صالة العرض، وهو مسرح فعلي تعرض عليه السيارات كنجوم فنية, أما بالنسبة لقيادة نجم اليوتيوب لموديل M760Li، فقد أشاد بالسيارة لعزمها وطريقة تسارعها ، قائلا انها مثالية للحصول على سرعة عالية للانطلاق على أوتوبان. و M760Li مدعومة بمحرك V6 سعة 6.6 لتر بقوة 603 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران.