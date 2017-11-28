بالفيديو.. إدارة الشباب تنجح في إغلاق 7 قضايا

طلال الغامدي(صدى):

ذكر برنامج ” بين اثنين” ، أن إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل نجحت في إغلاق 7 قضايا واجبة السداد بنحو 11 مليون ريال لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، كانت تهدد النادي بحسم 6 نقاط من رصيده النقطي في الدوري.

وأشار مقدمي ” بين اثنين “، أن من بين تلك القضايا التي نجحت الإدارة الشبابية بإغلاقها، قضيتا المحترفين الأوزبكي ” جيباروف ” ، والبرازيلي ” رافينيا ” .

برامج ” بين اثنين ” يبث عبر إذاعة ” يو.إف.إم ” ، ويقدمه كل من محمد الخميس وعبدالعزيز الغيامة والذي يبث من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء.