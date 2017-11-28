دخول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية السورية

نيويورك(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن دخول قافلة تنقل الأغذية والمساعدات الطبية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة، إن القافلة المشتركة ” دخلت النشابية في الغوطة الشرقية المحاصرة لتسليم الطعام ومواد صحية وغذائية لـ7200 شخص يحتاجونها ” .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات قوات النظام السوري تواصلت الثلاثاء، وطالت بلدة حمورية قبيل دخول قافلة المساعدات المنطقة المحاصرة منذ 2013.