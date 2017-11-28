العرب يزينون قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، قائمة تضم 11 لاعبا من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، وينتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في الرابع من يناير المقبل في أكرا الغانية.

ضمت القائمة المصري محمد صلاح والجزائري ياسين بيراهيمي المغربي كريم الاحمدي.

وضمت القائمة القصيرة كلاً من :

1- محمد صلاح (مصر – ليفربول الإنجليزي).

2- بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو – ليون الفرنسي).

3- دينيس أونيانجو (أوغندا – صنداونز الجنوب أفريقي).

4- كريم الأحمدي (المغرب – فينورد الهولندي).

5- نابي كيتا ( غينيا – لايبزيج الألماني ).

6- بيير أوباميانج (الجابون – بروسيا دورتموند الألماني).

7- ساديو ماني (السنغال – ليفربول الإنجليزي).

8- فيكتور موسيس (نيجيريا – تشيلسي الإنجليزي).

9- فينسنت أبو بكر (الكاميرون – بورتو البرتغالي).

10- ياسين براهيمي (الجزائر – بورتو البرتغالي).

11- كايتا باليدي (السنغال – موناكو الفرنسي).