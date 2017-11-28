سفير المملكة يُسلم أوراق اعتماده لروسيا

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور رائد بن خالد قرملي، سفير خادم الحرمين الشريفين في روسيا، على قوة أواصر العلاقة بين روسيا والمملكة، حيث بلغت ذروتها لتُحدث نقلة نوعية كبيرة في كافة مجالات التعاون المُشترك، وخاصةً بعد زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، والتي حققت نجاحاً كبيراً على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وقام ” قرملي ” بتسليم نسخة من أوراق اعتماده، صباح اليوم، إلى وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة.

يذكر أنه قد زار خادم الحرمين موسكو، عاصمة روسيا الاتحادية، خلال أكتوبر الماضي، تلبيةً لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث مختلف قضايا المنطقة وسبل التعاون الثنائي، حيث وقعت الدولتان على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة.