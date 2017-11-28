جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب الأسلمي

محمد بن طحيطح (صدى):

أدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت علي شهيد الواجب وكيل الرقيب محمد بن أحمد آل ناشب الأسلمي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، بحضور رئيس المركز حمود بن ظافر النايف ومنسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة، وعدد من أهالي المركز .

ونقل وكيل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.