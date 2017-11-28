بالصور.. ” ابتدائية معشوقة ” تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسها

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفلت مدرسة ابتدائية معشوقة صباح اليوم بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها بمقر المدرسة، بحضور رئيس مركز معشوقة الأستاذ عبدالرحمن بن منسي بن عصيدان ومدير مكتب الاشراف بمحافظة القرى الأستاذ عبد الله بن عمير، وعدد من أعيان قبيلة الزهران وجميع مديري ابتدائية معشوقة السابقين منذ تأسيسها حتى يوم الحفل, بالإضافة إلى خريجي ابتدائية معشوقة القدامى وأولياء أمور الطلاب ومديري الإدارات الحكومية وقادة المدارس بمعشوقة .

بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد المدرسة الأستاذ عائض بن لبيد الغامدي كلمة رحب فيها بالحضور ، قائلاً :- نجتمع هذا الصباح للاحتفال بالذكرى الخمسين لابتدائية معشوقة التي تطورت خلال العقود الخمسة ، وشكر الفكرة ومن قام بصنع خطواتها.

مضيفاً أن المدرسة تأسست في بيت من الحجر عام ١٣٨٨ ثم انتقلت إلى مبنى مسلح مجاور له في العام ١٣٩٢/١٣٩١ ثم انتقلت إلى المبنى الحالي من عام ١٤٠٣ ، كما مرت المدرسة بمراحل من التقدم والتطور منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم حيث بدأت بحوالي ٣٤ طالباً تخرج منها كأول دفعة ٦ طلاب ، وبلغ عدد الخريجين من المدرسة حتى العام الحالي ١٥٠٠ طالب .

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بعنوان ” معشوقتي ” للأستاذ عبدالله بن مسرع الغامدي ، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن تاريخ وإنجازات المدرسة منذ تأسيسها بالإضافة لصور أبرز القادات لهذه المدرسة والخريجين ، نال استحسان الحاضرين وإعجابهم .

وتخلل الحفل عدد من الكلمات و الفقرات الإنشادية بالإضافة لمسرحية ” الصفقة الرابحة ” .

وفي نهاية الحفل كرمت إدارة المدرسة راعي الحفل وشركاء النجاح(إرتقاء)، إضافة إلى ذلك تم تكريم أول دفعة تخرجت منذ تأسيس المدرسة .