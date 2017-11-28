بالصور.. انطلاق ” شيفروليه إكوينوكس 2018 ” أكثر رشاقة وتنافسية

متابعات(صدى):

إذا كنت تتنافس مع الكثير من السيارات السريعة والنشيطة والمحركات القوية، فواحد من أهم النقاط التي يجب أن تعمل على تطويرها هو الوزن، وهو ما قامت به شفروليه إكوينوكس، بعد أن خسرت 10% من اجمالي وزنها في نسختها الجديدة.

التصميم الخارجي

تعتمد شفروليه إكوينوكس في نسختها الجديدة على قدر كبير من العصرية وقوة الشخصية التي تمكنها من الوصول لمكانة جديدة.

ففي الأمام تأتي شبكة التهوية كبيرة الحجم والتي تسمح بمرور الهواء واستعراض قوة إكوينوكس، وبخاصة مع خطوطها الرفيعة والإطار الكرومي اللامع، مع شعار شفروليه في الواجهة، والذي يمتد إلى المصابيح الأمامية الأنيقة بإضاءة الـ LED، وعدسات الإضاءة الأحادية في كل مصباح.

كذلك يأتي غطاء المحرك ذو الخطوط البارزة التي تعبر عن قوة المحرك، إضافة إلى المصد الأمامي كبير الحجم مع مصابيح الضباب الكبيرة على الجانبين، والخطوط البارزة التي تعبر عن رياضية السيارة وشخصيتها الجديدة.

على الجانبين تأتي المرايا الجانبية الانسيابية الجديدة ذات التصميم المميز، والأبواب كبيرة الحجم التي تسهل الوصول للمقصورة، وكذلك المساحات الزجاجية كبيرة الحجم، مع العجلات المعدنية الكبيرة وخط السقف المرتفع الذي يعزز من رحابة المقصورة.

أما في الخلف، فالجناح العلوي يستكمل خط السقف، مع المساحة الزجاجية الكبيرة، والمصابيح الخلفية ذات التصميم المتميز، وباب التحميل الكبير ذو الخطوط البارزة، وكذلك المصد البارز للخلف مع حافة التحميل المنخفضة.

المقصورة الداخلية

داخل مقصورة شفروليه إكوينوكس تقدم السيارة المزيد من التجهيزات والخامات عالية الجودة، مع التصميم العصري البسيط، الذي يبدأ من الكونسول الوسطي مع النظام المعلوماتي المتطور وشاشة التحكم باللامس، والأزرار البسيطة التي تتحكم في مكيف الهواء.

كذلك تأتي عجلة القيادة بتصميمها الرياضي الجديد، ولوحة العدادات ذات المؤشرات الحمراء بلمسات شفروليه، والمقاعد المريحة مع المساحات الجيدة داخل المقصورة، ومساحات التخزين التي تجعل إكوينوكس سيارة مناسبة للعائلات.

المحرك والأداء

تعمل شفروليه إكوينوكس بخيارين من المحركات كل منهم يناسب فئتها التنافسية ويجعلها خيار مميز للكثيرين.

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ذو شحن توربيني بقوة 170 حصان وعزم 275 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية أو الأربعة حسب اختيارك للطراز، وتنطلق السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، ولسرعة قصوى 200 كم/س.

أما المحرك الثاني الأكثر قوة فهو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني، بقوة 252 حصان وعزم 352 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات يدفع بالعجلات الأربعة من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، ولسرعة قصوى 200 كم/س.