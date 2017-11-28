دراسة: النساء الأكبر سنًا هن الأكثر تحكمًا في سلوكياتهن أثناء القيادة

متابعات(صدى):

كشفت أبحاث حديثة أن الشباب هم الأكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التى يمارسونها أثناء القيادة مثل التحدث في الهاتف ، تناول الطعام وغيرها .

بينما رأى الباحثون في جامعة ” أوسلو ” أن النساء الأكبر سنًا هن الأكثر تحكمًا في سلوكياتهن أثناء القيادة، فضلاً عن قدرتهن على الحفاظ على مستويات تركيزهن أثناء القيادة . وقالت الباحثة أولى جوهانسون في ” معهد اقتصاديات النقل ” في النرويج : لقد وجدنا أن الشباب هم الأكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة .