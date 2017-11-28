دراسة: النساء الأكبر سنًا هن الأكثر تحكمًا في سلوكياتهن أثناء القيادة
كشفت أبحاث حديثة أن الشباب هم الأكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التى يمارسونها أثناء القيادة مثل التحدث في الهاتف ، تناول الطعام وغيرها .
بينما رأى الباحثون في جامعة ” أوسلو ” أن النساء الأكبر سنًا هن الأكثر تحكمًا في سلوكياتهن أثناء القيادة، فضلاً عن قدرتهن على الحفاظ على مستويات تركيزهن أثناء القيادة . وقالت الباحثة أولى جوهانسون في ” معهد اقتصاديات النقل ” في النرويج : لقد وجدنا أن الشباب هم الأكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة .
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