بالصور.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 745 ألف قرص مخدر بتبوك

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة تبوك رصدت فجر يوم الثلاثاء الموافق١٠ /٣/ ١٤٣٩هـ هدفاً بحريًا في حدود مسؤوليات قطاع حقل، وباعتراضه للتحقق منه حاول الفرار والعودة من حيث أتى مما حتم التعامل معه حتى السيطرة عليه والقبض على مستقليه الذين اتضح لاحقاً أنهما (٢) شخصان مصريا الجنسية وبتفتيشهما والقارب عُثر بحوزتهما على ما مجموعه (٧٤٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وأربعون ألف قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن العملية تأتي استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في المتابعة والرصد للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.

وشدد المتحدث على أن حدود المملكة بعون الله وتوفيقه منيعة على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف.