” قطان ” : إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان، أنه أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إعادة فتح ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء، اعتباراً من يوم الخميس الماضي 23 نوفمبر 2017م.

وأشار السفير ” قطان ” إلى نص البيان الصادر عن قيادة التحالف، الذي قال: إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه من إجراءات أعقبت استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض في المملكة بصاروخ باليستي إيراني الصنع تم تهريبه للداخل اليمني، فإن الجهات المعنية في قيادة التحالف قد قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار (2216) المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن .

أوضح البيان: بناء عليه فقد تقررت إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2017م.

وقال ” قطان ” : استمرارًا لحرص قوات التحالف في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناته الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية فستعلن قوات التحالف قريبا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية.