بالصور.. نجمات الخليج يخضعن لعمليات تبييض

أماني الغامدي(صدى):

تقوم العديد من نجمات الخليج بعمليات لتفيتح بشرتهم درجة أو أكثر ، فرغم أن البشرة السمراء لها سحرها ورونقها إلا أن بعض النجمات تري أن ينقصهن شيء ،بسبب السمرة المفرطة ، لذا يلجأ معظمهن للبحث عن طرق تجميلية تزيد من رونقهم.

فالبعض منهن يخضعن لعمليات تجميلية ،والبعض يعتمدن على الماسكات الطبيعية وشرب المياه لأنها من المعروف أثرها فى زيادة نضارة البشرة .والبعض الأخر يخضع لأنظمة غذائية .

يمكننا أن نلاحظ الفرق من خلال الصور لبعض النجمات قبل وبعد التفتيح ،فالممثلة الكوميدية هيا الشعبي نعرفها بسمرتها إلا أن بعد العملية نجد أختلاف يؤكد خضوعها لعمليات تبييض ، .كذلك خضوع الممثلة شيماء العلي للتبيض هي الأخرى .، بينما النجمة وعد من الواضح أنها الأكثر نجاحا في عملية التبييض والأكثر جمالا .