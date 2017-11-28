مزيكا تطرح 6 أغاني لإيوان على الراديو

نورة الشهري(صدى):

طرحت شركة “مزيكا” 6 أغنيات للمطرب إيوان من ألبومه الجديد ” يا 100 نورت” لإذاعتها على محطات الراديو.

والأغنيات هي ” جامد جدا ” كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي, وتذاع على راديو DRN , وأغنية ” جه اليوم ” كلمات مصطفى محمد حسن وألحان سامح كريم، وتذاع على راديو إينرجي FM، وأغنيات “ع البال يوماتي” كلمات أحمد الجندي وألحان مدين، و “قد الدنيا” كلمات أيمن عز وألحان مدين، و “بفتكر الخير” كلمات أيمن عز وألحان مدين، على محطات راديو النيل، ميجا FM، نغم FM , هيتس FM، بالإضافة لأغنية “حبيبي الليلة عيد” من كلماته وألحانه، على محطات راديو صوت الغد بلبنان وراديو نجوم FM.