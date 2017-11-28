بالصور.. أفضل نسخ للهواتف خلال العام الحالي

نورة الشهري(صدى):

صدرت نسخ جديدة من الجوالات من مختلف الشركات التكنولوجية التي تسابقت لجذب أكبر قطاع ممكن من المستهلكين.

وتنوعت التقنيات الحديثة التي كشفت عنها الشركات المنتجة للجوال من شاشات أكبر بتقنية ” OLED ” إلى بصمة الوجوه، ونشر ” نيوز أطلس ” أفضل الجوالات التي طرحت هذا العام.

8 “ريزر ” : زود الجوال ” ريزر ” بشاشة 5.7 بوصة وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت وكاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل.

– ربما يبدو التصميم قديما نوعا ما، ولكن أوضح خبراء أن الكثير من المستهلكين لن يأبهوا كثيرا لذلك، ويبدأ سعر هذا الجوال من 699.9 دولار.

“موتو جي 5 بلس : ” زود هذا الجوال بشاشة 5.2 بوصة ” إل سي دي ” وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت ونسخة أخرى ذات ذاكرة تخزين 32 جيجابايت بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل.

– يتميز ” موتو جي 5 بلس” بسماعات من بين الأفضل هذا العام، ويمكن للكاميرا التقاط صور بدقية عالية في مختلف الظروف والأجواء، ويبدأ سعره من 299.9 دولار.

” وان بلس 5 تي : ” تبدو شاشة ” وان بلس 5 تي” أكبر من العديد من الجوالات الأخرى حيث تصل إلى 6.01 بوصة، ويمكنه استيعاب ذاكرتي تخزين إما 128 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، كما زود بكاميرتين الأولى 16 ميجا بيكسل والثانية 20 ميجا بيكسل.

– عرض جوال ” وان بلس ” أولى مزاياه في عام 2014 بأسعار متوسطة، وأنتجته شركة صينية بمواصفات تنافسية تتطور باستمرار، ويبدأ سعره من 499 دولارًا.

” إل جي في 30: ” كشفت “إل جي” عن جوال ” في 30 ” بشاشة ” P-OLED ” ست بوصات وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت بالإضافة إلى كاميرا مزودجة 16 ميجا بيكسل وأخرى 13 ميجا بيكسل.

– يتميز الجوال بخفة وزنه ومعالجات تقنية عالية كم زود بتقنية الواقع الافتراضي، ويبدأ سعره من 799.9 دولار.

” سامسونج جالاكسي نوت 8 :” أطلقته ” سامسونج ” بعد النسخة السابقة “نوت 7″ التي أدت إلى استدعاء واسع النطاق للجوال بسبب بطاريتها المعيبة، وحاولت الشركة تلافي عيوب هذه النسخة بـ”نوت 8″.

– زود جوال ” نوت 8 ” بكاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل وشاشة 6.3 بوصة وإمكانية استيعاب ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت و256 جيجا بايت، ويبدأ سعره من 950 دولارً

“سامسونج إس 8 بلس”: تتوفر شاشة 6.2 بوصة في ” إس 8 بلس ” – بينما شاشة ” إس 8 ” 5.8 بوصة ” – وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجابايت بالإضافة إلى كاميرا 12 ميجا بيكسل، ويبدأ سعره من 824.9 دولار.

” جوجل بيكسل 2 إكس إل” : طرحت ” جوجل ” نسختها الثانية من الجوال ” بيكسل ” والذي حمل اسم ” بيكسل 2 إكس إل ” المزود بشاشة ” OLED ” 6 بوصات وذاكرة تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجا بايت وكاميرا 12.2 ميجا بيكسل.

– يوجد في الكاميرا مستشعرات وعدسات دقيقة يمكنها التقاط صور جيدة في ظروف مختلفة، ويبدأ سعر هذا الجوال من 849 دولارا.

” آيفون إكس ” : اعتبر ” آيفون إكس ” الأكثر شهرة هذا العام نظرا للكثير من المزايا التي يشملها الجوال مثل شاشته ” OLED ” 5.2 ” بوصة وذاكرة التخزين 64 جيجابايت/128 جيجابايت.

– تقدر دقة كاميرا ” آيفون إكس ” بـ12 ميجا بيكسل، ويمكن شحن بطاريته لاسلكيا فضلا عن تقنية بصمة الوجوه بدلا من بصمة الهوية، ويبدأ سعره من 999 دولارا.