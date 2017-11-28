” العمل ” توضح حقيقة فيديو تعنيف الأطفال

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، أن موقع الفيديو المتداول على مواقع اتواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال حدث خارج المملكة.

وأوضح ” أبا الخيل ” أن مقطع الفيديو يوضح تعنيف شخص يُدعى ” أسامة محمد عثمان ” لعدد من الأطفال بنات وأولاد، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسجيل هذه الحالة في المملكة.

وكان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال مدعين أنه داخل المملكة.