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” العمل ” توضح حقيقة فيديو تعنيف الأطفال

” العمل ” توضح حقيقة فيديو تعنيف الأطفال
طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، أن موقع الفيديو المتداول على مواقع اتواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال حدث خارج المملكة.

وأوضح ” أبا الخيل ” أن مقطع الفيديو يوضح تعنيف شخص يُدعى ” أسامة محمد عثمان ” لعدد من الأطفال بنات وأولاد، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسجيل هذه الحالة في المملكة.

وكان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال مدعين أنه داخل المملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 56 دقيقة

ياخالد أبا الخيل، انتم بياعين كلام أرسلت شكوى على موقع الوزاره منذ( 15 ) يوم ولا حياة لمن تنادي ولكن مع هالبرد النوم بالعسل تمام ياخالد

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