” العمل ” توضح حقيقة فيديو تعنيف الأطفال
أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، أن موقع الفيديو المتداول على مواقع اتواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال حدث خارج المملكة.
وأوضح ” أبا الخيل ” أن مقطع الفيديو يوضح تعنيف شخص يُدعى ” أسامة محمد عثمان ” لعدد من الأطفال بنات وأولاد، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسجيل هذه الحالة في المملكة.
وكان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُعنف الأطفال مدعين أنه داخل المملكة.
متحدث #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية: الحالة المتداولة في مقطع الفيديو لشخص يعنّف الأطفال حدثت خارج المملكة pic.twitter.com/ST7e7HNLz5
— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) November 28, 2017
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياخالد أبا الخيل، انتم بياعين كلام أرسلت شكوى على موقع الوزاره منذ( 15 ) يوم ولا حياة لمن تنادي ولكن مع هالبرد النوم بالعسل تمام ياخالد