موسكو تكشف عن التصميم الرسمي لمونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

كشفت موسكو عن التصميم الرسمي الخاص ببطولة كأس العالم 2018 المستضيفة له، قبل أيام قليلة من القرعة النهائية للبطولة.

وشهد مترو موسكو ملصق بالتصميم الرسمي للبطولة، الذي تم إعداده على يد الفنان الروسي إيجور جوروفيتش، ووقع اخيتار المصمم على الحارس الأسطوري ليف ياشين ليكون محور تصميم مونديال 2018.

ويظهر ياشين في المصلق بالزي الذي اعتاد الظهور عليه في البطولة والمكون من قميص وسروال قصير أسود اللون، وواقية الركبة، وقبعته الشهيرة، مرتقيًا باتجاه الكرة، أما الكرة ذاتها فنصفها كرة قدم عادية من حقبة ياشين، بينما يصوّر نصفها الآخر البقعة الجغرافية الشاسعة التي تحتلها روسيا كما تظهر من الفضاء، وهو ما يعكس مصدر إلهام أساسي في هوية كأس العالم 2018، والمتمثل بالإنجازات التي حققتها روسيا في مجال استكشاف الفضاء.

يُذكر أن ياشين خاص 4 نسخ من كأس العالم في الأعوام 1958، 1962، 1966، 1970، ولا يزال الحارس الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي نال جائزة الكرة الذهبية.