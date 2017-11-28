روسيا : فقدان الاتصال بقمر صناعي بعد إطلاقه بساعات

موسكو(صدى):

كشفت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فقدنها الاتصال بقمر اصطناعي لمراقبة الأحوال الجوية، بعد ساعات من إطلاقه من قاعدة فوستوتشني، في أقصى شرق البلاد.

وكان الصاروخ ” سويوز ” انطلق حاملا القمر الاصطناعي ” ميتيور ” ، بالإضافة إلى 18 جهازا فضائيا لمؤسسات في كندا والولايات المتحدة والسويد واليابان والنرويج وألمانيا.

وقالت الوكالة في بيان لها، أن الاتصال مفقود مع القمر، ولم يبلغ المدار المطلوب، مؤكدة إلى أن العمل جار لمعرفة سبب هذا الإخفاق.

يذكر أن روسيا بدأت العمل بمحطتها الجديدة في أبريل من عام 2016 ، مطلقة أول صاروخ منها بحضور الرئيس فلاديمير بوتن.