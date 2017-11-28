الصين تهدد أمريكا بـ 6 أسلحة متطورة

بكين(صدى):

تسعى الصين إلى التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في أي صراع يطرأ مستقبلًا من خلال تطوير مجموعة من الأسلحة المتقدمة ذات الإمكانات العسكرية المدمرة على نطاقات واسعة المدى.

وأكد التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، أن بكين وضعت 6 أنواع من برامج الأسلحة المتقدمة على رأس أولوياتها؛ سعيًا لبلوغ الهيمنة في مجال الأسلحة التي تعمل بتقنيات فائقة التقدم.

كما أوضح أن القائمة تشتمل على الرؤوس الحربية الصاروخية ذات القدرة على المناورة، والأسلحة الأسرع من الصوت، وأسلحة الليزر والحزم الضوئية، ومدافع railgun رييلغن الكهرومغناطيسية، والأسلحة المضادة للهجمات من الفضاء الخارجي، والروبوتات الموجهة بالذكاء الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن أنطمة التسليح التي تعمل عليها الصين طفرات غير مسبوقة في مجال التطور التكنولوجي، مما يُشكل تهديد مباشر على الولايات المتحدة، حيث تتفوق صواريخ ” هايبر سونيك ” من اختراق نظم الدفاعات الصاروخية الأميركية، عبر تدمير الأهداف قبل أن ترصدها الدفاعات الأميركية وتقوم باعتراضها.