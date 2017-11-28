مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

طلال الغامدي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 28،14 نقطة ليقفل عند مستوى 6967،35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3،3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان والجماعي، وهرفي للأغذية، وشاكر، وأليانز إس إف، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، و ولاء، وعناية، وجازادكو، وثمار فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4،60% و 1،41%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والخضري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الإركان، والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 45،50 نقطة ليقفل عند مستوى 2863،99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1،4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 ألف سهم تقاسمتها 174 صفقة.