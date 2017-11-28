روسيا تحذر من انهيار اتفاق إيران النووي

موسكو(صدى):

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن اتفاق إيران النووي كغيره من الصفقات الدولية الأساسية قد يواجه حاليا خطر الانهيار.

وقال لافروف خلال اجتماع للمجلس الروسي للشؤون الدولية في موسكو اليوم : أن خطر الانهيار يهدد اتفاقيات كبرى نعتبرها مثالا للتعاون المتعدد الأطراف البناء، ومن بين ما نقصده، الوضع حول برنامج إيران النووي .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بالأنسحاب من الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران عام 2015، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه أسوأ صفقة في تاريخ بلاده.