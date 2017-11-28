” المختبر المتنقل ” يعلن كمية الأغذية الفاسدة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن المختبر البيئي المتنقل التابع لأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي، عن وجود 100 كجم من الأغذية الفاسدة تم إتلافها بالكامل، وذلك بعد الفحوصات المخبرية التي أُجريت على أماكن بيع الأغذية الطازجة والمصنعة والمطاعم والمسالخ.

وقام المختبر البيئي المتنقل بـ 70 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي، شملت عددًا من المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

ويستخدم المختبر عددا من الأجهزة التي تساعد على إعطاء نتائج دقيقة لصلاحية الأطعمة والمأكولات كجهاز الكشف عن طازجية الأسماك وأجهزة الكشف عن التلوث الميكروبي في الغذاء بنظام الكرت وجهاز الكشف عن مستوى جودة زيت الزيتون.

وقال المهندس إبراهيم الغبان المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك ” إن الجولات الميدانية شملت أماكن بيع الأغذية الطازجة والمصنعة والمطاعم والمسالخ ومحطات تحلية وتنقية المياه غير الخاضعة لمراقبة هيئة الغذاء والدواء، حيث تم عمل ٦٩ فحصا على زيوت القلي و٢٥ فحصًا على اللحوم الطازجة و١٣ فحصا للأسماك و٦٥ فحصًا ظاهريًا و١٢ قياس حرارة بالغرس و٧٥ قياس حرارة بالأشعة ” .