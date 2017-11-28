مفتي مصر السابق يوضح حقيقة اعتماد ” داعش ” على أفكار ابن تيمية

القاهرة(صدى):

أوضح الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية المصرية السابق أن ابن تميمة له كتب عديدة ولكن لا يدرسها الأزهر أو يعتبرها مصدرا.

وأكد ” جمعة ” أن ابن تميمة جاء بفتاوى بها كثير من الأخطاء ولم يعتمدها الأزهر، وقد أعتمد الدواعش على بعض من هذه الفتاوى والأفكار الغريبة التي جاء بها أبن تميمة ليكفروا بها المسلمين ويستبيحوا قتلهم .

وأشار مفتي مصر السابق، إلى أن ابن تيمية عالم واسع الإطلاع ولكنه لم يكن له شيخ يدرس ويقرأ على يده الخريطة كيف تكن، ورغم ذكاءه الحاد إلا أن تعددت أخطائه في العقيدة، مؤكدا أن ” لو ابن تميمة رأى ما فعله الدواعش لضربهم بالجزمة ” ، على حد قوله، فليس لهم علاقة بالدين الإسلامي أو أي شريعة.