الصحة تسجل إصابتين جديدتين بـ ” كورونا ” في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم , تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس ” كورونا ” في الرياض , خلال ال 24 ساعة الأخيرة , مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مريض للشفاء.

وأشارت الوزارة أن الإصابة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 15 عاما , حيث ظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفى حكومية في الرياض ومازالت حالته حرجة.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لمواطن آخر يبلغ من العمر 13 عاما وهو من الحالات المخالطة في المنزل , حيث ظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفى حكومي في الرياض , موضحة استقرار حالته.