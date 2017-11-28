المصيليخ يحسم جدل رحيل الحبسي عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

فسر عبدالله المصيليخ الناقد الرياضي تغريدة علي الحبسي حارس الهلال، التي سببت جدلا كبيرا، قائلًا : ” الحبسي لاعب كبير ووجوده في الدوري السعودي للمحترفين مكسب كبير،وتغريدته جائت كدعم ومساندة للفريق وليست رسالة مودع “.

وأضاف: ” المستوى الكبير الذي ظهر به عبدالله المعيوف هذا الموسم حير الجهاز الفني،ولا أتوقع أن يستمر علي الحبسي في الهلال إذا بقي مباريات أكثر في دكة البدلاء “.

وأضاف، ” الحبسي حارس محترف وسبق أن صرح بتقبله لقرار المدرب بعد استبعاده عن قائمة الفريق في البطولة الآسيوية،وأتوقع مشاركات أكثر للحبسي مع الهلال في المباريات القادمة “.

يذكر أن، حارس الهلال كتب عبر حسابه الرسمي على ” توتير ” : ” لا يلام المرء بعد اجتهاده، تشرفت بالعمل ضمن كوكبة رائعة اجتهدت لإسعاد جماهير الزعيم ولم يُكتب لها التوفيق بالنهائي الآسيوي ” .

وأضاف: “ شكرًا لإدارة الفريق وجهازها الفني وكل الجماهير على الدعم الكبير، وسقف الطموحات سيظل عالياً بهذا الكيان الأزرق ” . وقد توقعت الجماهير أن التغريدة تعني توديعه للهلال.