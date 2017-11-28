ميلان يوضح موقفه من بيع ” ليوناردو بونوتشي “

ماجد محمد(صدى):

رفض نادي ميلان الإيطالي، بيع قلب دفاع الفريق المخضرم ليوناردو بونوتشي في يناير المقبل.

وعن تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشأن ضم اللاعب في الشتاء المقبل لفريفه ريال مدريد، قال مدير ميلان ” ميرابيلي ” : ” بونوتشي إلى ريال مدريد؟ نحن عملنا جاهدين من أجل التوقيع معه، نعرف بأنه يوجد العديد من الفرق تتابعه، بدأنا مشروعًا جديد و نريد أن نحافظ عليه “.

يُذكر أن بونوتشي قد رحل عن صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي في صفقة اقتربت من 35 مليون يورو، ويحاول ريال مدريد جاهدًا تدعيم صفوفه في يناير المقبل من خلال التعاقد مع قلب دفاع ومهاجم.