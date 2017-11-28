بالصور.. جهاز إلكتروني يعالج إدمان الهواتف الذكية

فيينا(صدى):

قام المصمم كليمنس شيلينجر من النمسا، بتصنيع جهاز يشبه الهاتف، لمعالجة الكثيرين على على التخلص من إدمان الأجهزة الذكية.

وجاء تصميم الهاتف بخمسة نسخ تضم كرات رخامية في سطح الشاشة البلاستيكية لضمان إمكانية محاكاة الحركة المألوفة لدى المستخدم مثل تمرير الإصبع لفتح الشاشة وغيرها من الحركات.

ويقول المصمم النمساوي في تصريح له: “ في كثير من الأحيان، يشعر المرء بالرغبة في التحقق من هاتفه حتى وإن كان لا يتوقع وصول رسالة محددة أو مكالمة ما، وقد ألهمتني هذه الظاهرة فكرة صنع أداة من شأنها أن تساعد على وقف سلوك (التحقق) هذا.

ويتم طرح هذا الجهاز قريبًا بالأسواق، مع عدم وجود أي تفاصيل بشأن ثمنه.