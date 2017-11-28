الاتحاد الأوروبي يحذر من هجوم كيماوي لـ ” داعش ” بالطائرات المسيرة

بروكسل(صدى):

ذكر مسؤول أوروبي في جهاز مكافحة الإرهاب أن مجموعة من المتطرفين المهووسين بتنظيمي داعش والقاعدة قد يقدمون على استعمال الطائرات المسيرة من أجل إطلاق هجوم بيولوجي كيماوي.

وقالت مصادر أمريكية إن منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف أطلق تحذيرات من استعمال الإرهابيين الأوروبيين على استعمال الطائرات المسيرة من أجل إطلاق أسلحة بيولوجية في أماكن عامة مكتظة بالسكان.

وكان عناصر داعش تباهوا في السابق باستخدام الطائرات المسيرة في تبادل للنيران مع عناصر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والجيش العراقي، لاسيما في معارك مدينة الرقة وشمال مدينة الموصل.